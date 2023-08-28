Как себя проявит валюта в конце лета, объяснил экономист Антонов: трехзначные цифры и ослабление

Американская валюта, а вместе с ней и другие иностранные «игроки» рынка вновь демонстрируют рост после небольшого отката. Некоторые эксперты предупреждали, что случившееся укрепление рубля после решения Центробанка о 12%-ной ключевой ставке не является новым трендом, а лишь временным явлением.

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Исходя из валютного прогноза финансистов на конец лета – начало осени, так оно и есть. И доллар, и евро продолжат расти. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в последние дни августа мы увидим и трехзначные цифры евро, и приближающегося к «психологической» сотне «американца», и ослабление нацвалюты.