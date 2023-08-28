Горничная полила аптечным средством за 12 рублей рыжину на унитазе и раковине: как корова слизала

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Вещество отлично растворяет минеральные отложения.

Рыжину на раковинах, ванных, раковинах легко убрать дешевеньким аптечным средством за 12 рублей. При этом часто минеральные отложения такого плана неважно удаляют даже некоторые специальные средства.

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Этим составом пользуются опытные хозяйки и горничные. Берем 100 миллилитров нашатырного спирта и 50 миллилитров перекиси водорода. Смачиваем губку в данном составе и протираем загрязненные поверхности.

При сильной рыжине и минеральных отложениях смачиваем салфетки в растворе и оставляем так на ночь, утром убираем и смываем водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»

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