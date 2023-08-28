Горничная полила аптечным средством за 12 рублей рыжину на унитазе и раковине: как корова слизала

Рыжину на раковинах, ванных, раковинах легко убрать дешевеньким аптечным средством за 12 рублей. При этом часто минеральные отложения такого плана неважно удаляют даже некоторые специальные средства.

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Этим составом пользуются опытные хозяйки и горничные. Берем 100 миллилитров нашатырного спирта и 50 миллилитров перекиси водорода. Смачиваем губку в данном составе и протираем загрязненные поверхности.

При сильной рыжине и минеральных отложениях смачиваем салфетки в растворе и оставляем так на ночь, утром убираем и смываем водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»