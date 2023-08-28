Эта аптечная таблетка никогда не подводит: поливаем огурцы в сентябре и восхищаемся плодами

В сентябре обязательно подкормите свои огурцы янтарной кислотой. Она действует на растения возрождающе, мощно активизирует рост культуры, помогает в плодоношении.
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Янтарная кислота служит источником энергии для огурцов и входит в состав растительной клетки. Поэтому не удивительно, что огурцы всегда ярко реагируют на подкормку янтарной кислотой.
Купить это вещество можно за копейки в любой аптеке.
Для подкормки огурцов разводим 1 грамм янтарной кислоты в 10 литрах воды для полива. И опрыскиваем данным раствором растения.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».