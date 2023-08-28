Как надо мариновать помидорки черри: главное — делать все правильно, тогда всю зиму простоят

Многие дачники приноровились выращивать на участке помидоры черри — мелкие, но сладкие сорта томатов. Они идеальны для салатов, а еще их можно мариновать. Главное — делать все правильно, тогда простоят всю зиму в прозрачном рассоле.

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На 700 г черри возьмите 1 маленький острый перец, 1 зонтик укропа 1 лавровый и 2–3 смородиновых листа, 1 головку чеснока, смесь для маринования (гвоздика, душистей перец, черный перец, кориандр, семена горчицы) в объеме одной десертной ложки, соль — 1 ст. ложка, сахар — 2,5 ст. ложки, уксуса — 1 ст. ложку и 1 литр воды.

В банку положить укроп, смесь для маринования, очищенный чеснок, острый перец, листья черной смородины, вымытые помидорки. Литр кипяченой воды вылить туда же, оставить на 2–3 минуты, затем слить воду обратно в кастрюлю, посолить и посахарить, довести до кипения и налить уксус.

Залить маринадом банку, закатать под стерильную крышку и накрыть полотенцем до полного остывания.

По материалам телеграм-канала «Домашние заготовки‎»