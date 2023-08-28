Объявили курс доллара на неделю: повышение, повышение и опять повышение — печальные цифры

Доллар. Фото: Global Look Press

Американская валюта не собирается сдавать своих позиций.

Курс доллара вряд ли порадует россиян на следующей неделе, поскольку слишком много негативных факторов для отечественного рубля играют свою роль.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что доллар пошел на повышение в последние дни из-за вербальных интервенций главы Федрезерва, окончания налогового периода в РФ и сохранения падения мировой стоимости нефти. Позитивных факторов для рубля намного меньше.

Напомним, в пятницу 25 августа на симпозиуме глав центробанков в Джексон Хоул Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки и дальше могут повышаться, если инфляция не снизится.

То есть в ближайшее время рубль продолжит падение, а доллар — рост. В итоге американская валюта достигнет 96 рублей, евро — 104 рублей. Он считает, что доллар укрепится надолго, поскольку процесс дальнейшего повышения процентных ставок может оказаться растянутым во времени.

Источник: 1prime.ru.

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