Рецепт правильного хренодера на зиму: готовим без слез и противогаза

Хренодер уже давно стал по-настоящему народной закуской. Ее еще называют хреновиной, горлодером, огоньком, русской аджикой — и это еще не все синонимы. А любят ее за яркую и ни на что не похожую остроту с кислинкой.

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Готовим ее по рецепту, который очень популярен у домохозяек. На 1 кг помидоров требуется 200 г хрена, 200 г чеснока, пара стручков острого перца, 1–2 ст. ложки соли.

Помидоры после мытья разрезаем, перец очищаем от семян, хрен и чеснок чистим — и все это измельчаем в мясорубке или блендере.

Чтобы при прокручивании хрена на мясорубке не драло горло и не текли слезы, надо привязать целлофановый пакет к другому концу — овощная масса будет изолирована от воздуха, и реакции не произойдет. В блендере это не происходит, поскольку все измельчается за секунды и запах не продирает до пяток.

Получившуюся смесь солим, тщательно перемешиваем и раскладываем по стерилизованным банкам, закрываем обычными крышками и отставляем на хранение в прохладу.

По материалам телеграм-канала «Домашние заготовки‎»