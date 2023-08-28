Екатерина Климова в боди помелькала зоной бикини перед камерой: хороша со всех ракурсов

Актриса театра и кино Екатерина Климова в выходные наведалась в любимый фитнес-клуб. Она нечасто посвящает подписчиков в тонкости ухода за собой, но в этот раз подписчики узнали, что свою фигуру одна из самых красивых звезд экрана и сцены поддерживает в спортзале.

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Результаты уже налицо – Климова уже обладает невероятно подтянутой фигурой без капли недостатка, отчего фанаты просто в обморок падают при виде роскошной Екатерины.

А сейчас она и вовсе показала себя на пикантном видео, позируя перед зеркалом в одном боди. Зона бикини оказалась в самом центре кадра, но ее это не смутило – актриса продолжала крутиться, любуясь своим отражением.