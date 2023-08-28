Кабачковое лечо на зиму закатали так: добавили чесночок, томатную пасту – получилась мегавкуснятина

Кабачки на зиму можно заготовить не только в виде икры. Прекрасным получается лечо, добавляем в него томатной пасты, чесночок и перец, получается мегазакуска.

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Итак, потребуется 2 кг кабачков, 1 кг сладкого перца, 15 зубчиков чеснока, полстакана растительного масла, 400 гр томатной пасты, 5-6 горошин перца, 5-6 лавровых листочков, полстакана 9%-ного уксуса, 2/3 стакана сахара 1 ст ложка соли.

Кабачки очищаем от кожуры и семян, режем на кубики, сладкий перец вычищаем от семян, режем соломкой. Укладываем все это в кастрюлю.

Солим, насыпаем сахар, льем масло, томатную пасту и 1-2 стакана воды, оставляем тушиться на 40 минут. В финале добавляем измельченный чеснок, черный перец, лаврушку ми уксус. Горячим фасуем по банкам, закатываем и в теплое одеяло остывать.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»