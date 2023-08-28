Сковородку можно использовать как зеркало: отмыли нагар хитрым способом и радуемся, что сэкономили

От старого нагара на сковородке избавиться не так просто. Даже дорогущие средства его не берут. Но не торопитесь использовать опасную промышленную щелочь, а воспользуйтесь советами мудрых хозяек.

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Избавить от нагара стенки сковороды поможет горчица. На 1 литр воды в большой кастрюле насыпаем 2 ст ложки сухой горчицы. Погружаем в раствор сковороду, доводим до кипения и засекаем 20 минут. Затем вынимаем и моем обычным способом.

Еще один метод очистки основан на ядреной смеси соды, уксуса и моющего средства. сил не потратится на него вообще, как говорится, паста работает, а хозяйка отдыхает: смешали в равных пропорциях, густо нанесли на загрязнения и на 20 минут оставили. Затем просто смыли водой и получили утварь как новую.

По материалам сайта Belnovosti