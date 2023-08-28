Как квасить капусту правильно, чтобы была хрустящей, а не мягкой: важные секреты

Пришла пора заготавливать на зиму закуски и соленья, совсем скоро начнется сезон квашения капусты. Не все хозяйки знают, как правильно ее солить, чтобы всегда оставалась хрустящей.

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Между тем, секреты просты. Первым дело, соотношение соли и овоща должно быть определенным: если ее будет недостаточно, то капуста может получиться любой, но только не хрустящей. Оказывается, на 10 кг капусты необходимо 200 граммов соли. И использовать необходимо самую обычную, не йодированную.

Также важно выпускать скапливающийся в капусте газ – пока солится, ее надо ежедневно протыкать до самого дна.

Еще одна причина, по которой капуста может потерять хрусткость, это долгое хранение банки в тепле. По истечении 2-3 дней после засолки банки надо убирать в прохладу.

По материалам сайта Belnovosti