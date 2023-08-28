Что произойдет после того, как доллар снова будет дороже 100 рублей: экономист Бахтин раскрыл последствия

После небольшого отката курс доллара вновь ползет вверх, ослабляя рубль. Аналитики сходятся во мнении, что решение Центробанка поднять ключевую ставку аж до 12% было экстренной мерой, сработавшей лишь здесь и сейчас. С приближением осени люди гадают, каким буде курс валют. А финансисты стараются быть осторожнее в своих прогнозах.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что если доллар осенью вновь преодолеет «психологическую» трехзначную отметку, регулятор вновь может прибегнуть к решительным действиям.

«Может быть вновь повышена ключевая ставка, возможен возврат к более жестким мерам валютного контроля, возвращение обязательной нормы продажи валютной выручки для экспортеров. Однако, на наш взгляд, в сентябре у рубля больше шансов оттеснить доллар к 90, чем отпустить его выше 100», - порассуждал эксперт.

По материалам сайта mk.ru