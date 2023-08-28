Мудрые хозяйки не тратятся на спреи и дорогущую химию для туалета: но там все равно пахнет ароматно, и вот почему

Аромадиффузоры, спреи и автоматика для устранения неприятных запахов в уборной давно пошли в жизнь каждой российской семьи. Однако в свете последних изменений на рынке, когда многие бренды покинули Россию, а также серьезного удорожания оставшихся такие средства становятся, скорее, роскошью, а не первой необходимостью.
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Тем не менее, мудрые хозяйки нашли выход, которые по результату ничем не уступают дорогущей химии. В их туалетах по-прежнему ароматно.
Экономные используют аромамасла. Они продаются в огромном ассортименте в аптеках, а эффект достигается при помощи простых лайфхаков.
Накапайте несколько капель на внутреннюю поверхность втулки туалетной бумаги. Или добавьте немного масла в баночку с содой, закрутите крышку и сделайте в ней несколько отверстий, чтобы запах распространялся.
По материалам сайта Городовой