Подавать горячими: так крабовые палочки вы еще не готовили – объедение!

Крабовые палочки давно стали любимой закуской россиян. Их добавляют в салаты, подают с зеленью или лопают просто так, вприкуску с гарниром. Но есть совершенно новый способ приготовления этого рыбного угощения – в кляре.

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Берем 400 гр крабовых палочек, 150 гр муки, 2 яйца, 150 мл молока, 1 ст ложку майонеза, пол-лимона, а также соль и специи по вкусу.

Выжимаем на крабовые палочки сок лимона, обмакиваем в кляр, который готовим так: молоко и яйца смешиваем, сыплем муку, соль и специи. Замешиваем тщательно, без комочков и добавляем остаток муки.

Каждую палочку хорошенько макаем в кляр, выкладываем на разогретую сковородку и обжариваем с двух сторон. Блюдо лучше подавать горячим -так вкуснее.

По материалам сайта Belnovosti