Салат со свеклой и кабачком на зиму получается изумительный, если сделать так: пока готовили, слюной изошли

Домочадцы полюбят кабачок, если замариновать его со свеклой. Такая закуска отлично подойдет к блюду из картошки с селедкой, хрустящая и оригинальная.

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Итак, на 3 кг кабачков возьмите 3 кг свеклы, 1, 5 кг нарезанного кольцами лука репчатого, 300 г сахара, 3 ст.ложки соли, 100 г 9%-ного уксуса, 0,5 стакана растительного масла.

Нарезать кабачок, а сырую свеклу натереть на терке, добавить лук, отправить все это в кастрюлю на 30 минут настояться. Затем посолить, внести сахар и масло, поставить на огонь и тушить 40 минут, помешивая.

По готовности влить уксус, перемешать и разложить по стерилизованным банкам, укутать в одеяло на ночь. А затем убрать на хранение.

По материалам телеграм-канала «Домашние заготовки‎»