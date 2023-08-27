Вонь из холодильника исчезнет буквально за ночь: просто оставьте это на полочке

В холодильнике часто могут образовываться неприятные запахи. Если вы уже отмыли камеру, а амбре сохраняется, попробуйте этот простой лайфхак.
Отлично справляется с поглощением запахов активированный уголь. Нужно растолочь несколько таблеток и положить получившийся порошок на блюдце и поставить его в холодильник.
Буквально за ночь от неприятного запаха не останется и следа. Активированный уголь впитает ароматы в себя.
Аналогичным же образом могут расправиться с неприятным запахом из холодильника соль, сахар, рис и кофе в зернах.
По материалам burdastyle.ru