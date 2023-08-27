Вонь из холодильника исчезнет буквально за ночь: просто оставьте это на полочке

В холодильнике часто могут образовываться неприятные запахи. Если вы уже отмыли камеру, а амбре сохраняется, попробуйте этот простой лайфхак.

Отлично справляется с поглощением запахов активированный уголь. Нужно растолочь несколько таблеток и положить получившийся порошок на блюдце и поставить его в холодильник.

Буквально за ночь от неприятного запаха не останется и следа. Активированный уголь впитает ароматы в себя.

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