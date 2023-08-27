От 100 к 120 рублям: озвучен правдивый курс доллара на конец 2023 года и начало 2024 — пот течет со лба от ужаса

Рубль на минувшей неделе немного подешевел к основным валютам - евро, доллару и юаню на торгах на Московской валютной бирже.

Финансовые эксперты считают, что в третьем квартале 2023 года рубль укрепится, а затем вновь приступит к снижению.

Аналитики называют цифры, которые слегка шокируют. У некоторых валютчиков от волнения пот течет со лба.

Прогнозируется, что до конца этого года доллар будет стоить 100 рублей, а в 2024-м году уже все 120.

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