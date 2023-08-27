Отказ от покупки валюты: доллары и евро попали под запрет — что происходит

Целый ряд российских банков отказался от покупки валют, некоторые ввели проценты за оборот долларов и евро.

Так, с 28 августа «Юникредит банк» будет брать комиссию в 5 процентов за внесение наличных долларов и евро. Со вторника, 22 августа, Ситибанк приостановил покупку долларов и евро в кассах отделений.

Еще в начале июля комиссию за внесение наличных евро и долларов через свои банкоматы ввел «Тинькофф банк» С 1 августа приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц Райффайзенбанк. С 16 августа «Ренессанс Банк» берет комиссию 10 процентов за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день.

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