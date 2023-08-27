Положили это на ночь в обувь и пошли спать: к утру от неприятного запаха от туфлей не останется и намека

С проблемой неприятных запахов от туфлей, босоножек, ботинок, кроссовок и любой другой обуви сталкивался, наверняка, каждый.
Существует несколько способов легко и быстро устранить зловоние от любимой обуви. Один из них - с помощью цитрусовых. Апельсин, лимон или грейпфрут помогут быстро нейтрализовать неприятный запах.
Использовать нужно кожуру от этих цитрусовых. Просто положите ее на ночь в обувь. Наутро никакого неприятного запаха от обуви не будет.
Секрет - в эфирных маслах, которые содержатся в цитрусовых. Они весьма эффективно поглощают запахи.
По материалам Life.ru