Убрали белые «плечики» у помидоров за двое суток: попер шикарный урожай

У созревающих помидоров часто формируются так называемые белые «плечики», которые убивают урожай. Дачники называют их еще «короной». Так получается, что половина плода не дозрела, а вторая - перезрела. Поэтому помидор можно съесть только наполовину, да и то не факт, что он будет сочным и вкусным.

Происходит это из-за нехватки кальция. Разведите один стакан древесной золы в пяти литрах воды. Хорошо перемешайте и пусть раствор настоится минимум 12 часов.

Затем полейте томаты под корень - акцент сделайте на те кусты. На которых есть «корона». Проблема уйдет в течение двух суток.

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