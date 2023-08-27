Не 92 и даже не 98 рублей: назван курс доллара на сентябрь 2023 года — совершенно новый прогноз

Рубль на минувшей неделе слабо снижался по отношению к евро и доллару после значительного укрепления в период с 14 по 18 августа.

Аналитики делают краткосрочные прогнозы по курсу валют, утверждая, что в сентябре доллар будет балансировать в диапазоне от 93 до 98 рублей. Но не исключено, что в отдельные дни на торгах американская валюта будет подниматься до уровня в 100 рублей.

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