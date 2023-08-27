Не 92 и даже не 98 рублей: назван курс доллара на сентябрь 2023 года — совершенно новый прогноз

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов делают краткосрочные прогнозы о курсе валют.

Рубль на минувшей неделе слабо снижался по отношению к евро и доллару после значительного укрепления в период с 14 по 18 августа.

Аналитики делают краткосрочные прогнозы по курсу валют, утверждая, что в сентябре доллар будет балансировать в диапазоне от 93 до 98 рублей. Но не исключено, что в отдельные дни на торгах американская валюта будет подниматься до уровня в 100 рублей.

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«Доллар в сентябре может колебаться в рамках ₽92-98, евро — в коридоре ₽99-105. Если инфляция начнет снова расти, не исключено, что доллар может попытаться снова протестировать ₽100, но в этом случае ЦБ, скорее всего, снова повысит ключевую ставку», - отметила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По материалам quote.rbc.ru

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