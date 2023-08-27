Эти аксессуары должны быть у каждой: свежий образ и минус 10 лет

Аксессуары с любым образом творят чудеса, поэтому крайне важно иметь хотя бы необходимый минимум (особенно для женщин за 50). К таковым стилисты относят три позиции.

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Первая и основная — это крупные солнцезащитные очки. Аксессуар блестяще скрывает морщинки вокруг глаз, делая свою обладательницу визуально моложе. Цвет оправы достоин отдельного внимания: считается, что красные или розовые варианты улучшают цвет возрастной кожи.

Второй строчкой стилисты называют яркие цветные колготки. Они не только являются акцентом, но и скрывают проступающие вены и сосудистые звездочки.

Третий аксессуар, играющий на руку хозяйке, — это многослойные ожерелья. Такие украшения отвлекают от челюсти и шеи, обращая внимание на декольте, пишет The Voice.