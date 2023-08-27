Никаких зловоний в камере больше не будет: просто всегда держите это в холодильнике

Неприятный запах из холодильника - проблема довольно распространенная. Если ваш домашний охлаждающий шкаф сверкает чистотой, а неприятное амбре все еще сохраняется, попробуйте вот такой простой метой устранения зловония.

Он состоит в том, чтобы постоянно держать на полке в холодильнике этот фрукт или цитрусовый.

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