Никаких зловоний в камере больше не будет: просто всегда держите это в холодильнике

Девушка заглядывает в холодильник. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству на кухне.

Неприятный запах из холодильника - проблема довольно распространенная. Если ваш домашний охлаждающий шкаф сверкает чистотой, а неприятное амбре все еще сохраняется, попробуйте вот такой простой метой устранения зловония.

Он состоит в том, чтобы постоянно держать на полке в холодильнике этот фрукт или цитрусовый.

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Свежесть в камере холодильника помогут поддерживать нарезанные на дольки свежее яблоко, лимон, картофель.

Эти фрукты, овощи и цитрусовые - отличные поглотители любых запахов. Но не забудьте периодически их обновлять.

По материалам burdastyle.ru

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