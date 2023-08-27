Никаких зловоний в камере больше не будет: просто всегда держите это в холодильнике

Неприятный запах из холодильника - проблема довольно распространенная. Если ваш домашний охлаждающий шкаф сверкает чистотой, а неприятное амбре все еще сохраняется, попробуйте вот такой простой метой устранения зловония.
Он состоит в том, чтобы постоянно держать на полке в холодильнике этот фрукт или цитрусовый.
Свежесть в камере холодильника помогут поддерживать нарезанные на дольки свежее яблоко, лимон, картофель.
Эти фрукты, овощи и цитрусовые - отличные поглотители любых запахов. Но не забудьте периодически их обновлять.
По материалам burdastyle.ru