Так готовят пюре француженки: вот что добавляют для вкуса

Пюре, приготовленное француженками, несколько отличается от привычного варианта. Они добавляют к картошке другие ингредиенты, которые, как оказалось, раскрывают по-новому вкус привычного блюда.

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Весь секрет в яблоках и горчице, но крайне важно соблюдение нюансов. Примерно за 10 минут до готовности картофеля добавьте очищенные яблоки, доварите все вместе и разомните в пюре.

Как масса будет готова — введите горчицу, обязательно сладкую и в зернах (иные варианты приправы безвозвратно испортят блюдо), перемешайте.

Заключительным этапом можно посыпать пюре измельченной петрушкой и подавать вместе с основным блюдом: во Франции, как правило, это мясо.

По материалам сайта «Еда».