Мармелад из слив и апельсина: суперлакомство в зимние морозы (без желатина)

Этот рецепт домашнего мармелада из слив и апельсина обязательно достоин воплощения. Готовить его просто, ингредиентов минимум, а какой аромат и вкус! Такие закатки закончатся в два счета, поэтому лучше сделать с запасом.

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Потребуются: 1,5 кг спелых слив (очищенных и порезанных ломтиками), три стакана сахара, один апельсин и полстакана чистой воды.

Кожуру с апельсина нарежьте полосками по 2-3 см, отправьте ее в кастрюлю и влейте 500 мл воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите цедру до мягкости (примерно 15 минут). Слейте воду.

Сливу смешайте с нарезанным кусочками апельсином и тушите на среднем огне 20 минут. Далее добавьте сахар, дождитесь закипания и варите еще 10 минут до загустения массы.

Мармелад почти готов. Осталось добавить размягченную цедру, перемешать массу (удаляя появляющуюся пену) и разлить ее по стерилизованным банкам.

Храните в прохладном и темном месте, пишет Telegraf.news.