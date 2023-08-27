Превратятся в фантики: сделано заявление о полном прекращении оборота долларов и евро — что случилось

Давно отмечено, что банки в России все чаще вводят комиссии за прием наличной валюты - долларов и евро.

Некоторые же финансово-кредитные учреждения и вовсе отказываются приобретать дензнаки так называемых недружественных государств. Чем это вызвано?

Эксперты не отрицают, что возможен сценарий полного прекращения хождения наличной иностранной валюты в России.

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