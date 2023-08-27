Превратятся в фантики: сделано заявление о полном прекращении оборота долларов и евро — что случилось

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперт в сфере финансов предупредил о возможном развитии событий.

Давно отмечено, что банки в России все чаще вводят комиссии за прием наличной валюты - долларов и евро.

Некоторые же финансово-кредитные учреждения и вовсе отказываются приобретать дензнаки так называемых недружественных государств. Чем это вызвано?

Эксперты не отрицают, что возможен сценарий полного прекращения хождения наличной иностранной валюты в России.

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«Остается — пусть и не слишком высокая — вероятность полного прекращения оборота наличных долларов США и евро», - предупредил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Перепелица допустил, что теоретически США и ЕС могут объявить серии банкнот, которые были выпущены для России, недействительными. Тогда эти деньги превратятся в фантики.

«Это будет международный прецедент, который еще больше ослабит позиции доллара на международной арене, что крайне невыгодно США», - добавил эксперт.

По материалам 1prime.ru

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