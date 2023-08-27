Каким будет курс доллара на неделе: падение неизбежно — умные готовы к обмену

Недолго американский доллар демонстрировал понижение курса после того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12%.

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Уже в пятницу 25 августа американская валюта выросла до 95,42 рубля. Россияне разочарованно вздохнули. Ведь многие финансовые аналитики пророчили к началу сентября курс в 90-93 рубля. И где же он?

Однако отчаиваться не стоит, эксперты полагают, что скачок произошло лишь перед выходными, что нередко случается в эти дни.

С началом новой недели, то есть с 28 августа, ситуация изменится, и доллар опять начнет понижаться.

Так Денис Буйволов, из БКС «Мир инвестиций» считает, что доллар может упасть до 93 рублей. Максимум, который дает валюте эксперт – 96 рублей.

Источник: 1prime.ru