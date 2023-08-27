Век живи — век учись: унитаз теперь моем только уксусом (даже мочевой камень отслаивается)

Немногие знают, но нет ничего лучше в очищении унитаза обычного столового уксуса. Купить его можно в любом продуктовом магазине за копейки. И марка тут не имеет никакого значения.

Уксус великолепно растворяет не только загрязнения, но и следы мочевого камня, а также известкового налета.

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Перед применением уксус лучше немного прогреть, а поверхность унитаза просушить тряпкой или салфетками. Воду из колена протолкните внутрь канализации ершиком.

Далее смочите салфетки теплым уксусом и положите их на загрязнения. Оставьте на ночь или на день перед выходом на работу. Потом удалите салфетки и промойте ершиком. Все наслоения растворятся!

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»