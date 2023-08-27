Эти мускусные духи вне конкуренции — один пшик и аромат на весь день

Мускусные духи любимы многими женщинами, в том числе за их убийственную стойкость. Некоторые из ароматов держатся весь день, пропитывая приятным шлейфом каждую строчку ткани.

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Одним из любимчиков у прекрасного вот уже много лет считается For Her от Narciso Rodriguez. Основные ноты у парфюма — мускус, амбра, древесина и ваниль. Компоненты идеально дополняют друг друга, а об обладательнице таких духов можно сказать, — «пахнет дорого».

Вторым в списке лучших стал аромат White Tea от Elizabeth Arden. В нем соединились белый чай, шалфей, ирис и мускус. Сложные и в то же время изысканные духи.

Парфюм Si от Giorgio Armani замкнул тройку. Его отличает свежесть черной смородины, ноты розы и белого кедра. Все это изумительно легло на основу из мускуса, пишет портал novochag.ru.