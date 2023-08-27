Салат с арбузом и сыром: освежает похлеще любого смузи — вкуснятина

Арбуз прекрасен не только в чистом виде, из него также можно приготовить освежающий салат. Домочадцы точно оценят гастрономический эксперимент и опустошат тарелки за секунды.

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Потребуются: мякоть арбуза (200 г), козий сыр (100 г), оливковое масло (10 мл), салат корн (5 г), салат фризе (5 г), салат лолло росса (5 г), руккола (15 г).

Нарежьте мякоть арбуза небольшими треугольниками, рукколу и виды салата порвите руками и перемешайте.

Приступайте к подаче. В большую плоскую тарелку выложите зелень, сверху — арбуз, следующим слоем — сыр и заправьте все оливковым маслом.

Обязательно пробуйте и не боитесь экспериментов. Угощение не только вкусное, но и хорошо смотрится на столе, пишет портал «Городовой».