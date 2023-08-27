Каждый день проливаем огурцы настоем из сорняков: собираем плоды до самых холодов

Настой из сорняков станет незаменимым помощником в уходе за огурцами в начале осени. Травяной состав отлично питает растения и помогает им выстоять ночные холода. Под его воздействием культура укрепляется и не теряет своей урожайности.

1 литр травяного настоя разводите в 5 литрах воды. И ежедневно поливайте этим составом огурцы под корень, вам понравится результат.

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Также хорошо себя показывают подкормки с древесной золой, которая богата калием, необходимым в данный период огурцам.

В 10-литровое ведро насыпьте нужное количество древесной золы и залейте столовым уксусом в 6 или 9%. Когда зола погасится, можно заливать в ведро воду до самых краев и тщательно перемешивать.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».