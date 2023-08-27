Петунии до заморозков будут радовать цветением: в августе полейте их этим

Петунии могут радовать глаз пышным цветением вплоть до морозов, правда, для этого нужно не полениться и в последние дни лета поухаживать за растениями. Предстоит выполнить два простых шага.

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С наступлением осени высока вероятность осадков, а петунии их не любят. Из-за повышенной влажности растения увядают, а потому их нужно беречь от дождей, и обязательно переставить горшки в укрытие с навесом.

Кроме того, клумбы с петуниями лучше обработать фунгицидом. Минеральная подкормка поддержит иммунитет растения и не даст ему зачахнуть. Подойдет любое комплексное удобрение и одного внесения будет достаточно.

По материалам портала «Городовой».