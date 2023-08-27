Объявлен курс доллара на 28 августа: странное равновесие, ничего не поможет

Курс рубля немного укрепился за последние дни, опустившись до 94 рублей за доллар. Однако эксперты уверены, что доллар все равно продолжит рост, несмотря ни на что.

«Найти новые вспомогательные ресурсы для укрепления рубля у ЦБ не получается. Повышение ставки не сильно помогло. Поэтому наша валюта пока будет слабеть», - заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Цены на нефть, по его словам, показывают сейчас странное равновесие - то падают, то поднимаются без видимых на то причин.

Поэтому курс доллара уже в понедельник, 28 августа, может подняться до 96 рублей минимум.

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