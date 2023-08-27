Делаем вкусный домашний ароматизатор из горстки риса: освежитель не покупаем

Если вы до сих пор тратите деньги на магазинные ароматизаторы для дома, освежители воздуха и диффузоры, то совершаете серьезную ошибку.

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Устроить дома сказочный аромат можно за копейки. Возьмите какую-то небольшую, но симпатичную посуду. Например, хрустальную рюмочку или бокал, которые остались одни из комплекта. Насыпьте туда горстку риса и накапайте немного любимого эфирного масла.

Разместите эту посуду в том месте, где вам требуется ароматизатор. Несколько недель подряд это нехитрое устройство будет источать роскошный аромат по всему помещению.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».