Почему стакан сахара огурцам в сентябре необходим: сами увидите их преображение — восторг

В конце августа и в начале сентября огурчики нужно подкормить, чтобы они не прекратили плодоношения. Сейчас им непросто из-за холодных ночей и уже обедненного грунта.

Однако если подсластить их жизнь сахарной подкормкой, то культура станет расти с удвоенной силой и опять давать роскошный урожай.

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1 стакан сахара растворите в 10 литрах воды. Дважды в неделю вносите эту подкормку под корень.

Также помогут травяные настои (1 литр настоя на 5 литров воды),их нужно вносить ежедневно под корень.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».