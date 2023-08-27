О мясе даже не вспомните: так готовят кабачки профессиональные кулинары

Это блюдо из кабачков влюбит в себя с первой ложки! Оно не менее сытное, чем мясо, а по вкусу намного ароматнее. Еще один плюс этого изыска — его очень быстро готовить и подавать его можно как самостоятельное блюдо.

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Потребуются: кабачок (1 шт), баклажан (1 шт), перец болгарский (2 шт), помидор (2 шт), морковь (2 шт), зубчик чеснока, кунжутное и растительное масло (по 50 мл), крахмал (1 ст.л.), пучок кинзы или другой зелени и специи.

Кабачок, перец и морковь порубите средним кубиком, отправьте овощи в сковороду, залейте их на две трети кипяченой водой и тушите на медленном огне 20 минут.

Баклажаны нарежьте также и обжарьте до аппетитного румянца. С томатов снимите кожуру и нашинкуйте их квадратами.

Блюдо почти готово. Осталось только переложить содержимое сковороды в салатник, распределить сверху томаты и обжаренные баклажаны, полить маслом, добавить тертый чеснок, зелень, соль и специи. К слову, в холодном виде блюдо будет также прекрасно.

По материалам портала «Городовой»