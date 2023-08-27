Если вещи после стирки полиняли: спасаем этим простым раствором (замачиваем на два часа — вуаля!)

Если ваши вещи в процессе стирки полиняли, не спешите их выбрасывать или отправлять в ранг домашних или садово-огородных. Краску можно вернуть простым составом, который активно использовали советские хозяйки.

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Делаем мыльный раствор (из хозяйственного мыла или из порошка), добавляем марганцовку (на кончике ножа). Должен получиться состав розового цвета средней насыщенности.

Замачиваем полинявшие вещи в этом мыльном составе, ждем 2–3 часа, простирываем в стиральной машине или на руках.

Данный метод можно использовать как для синтетических, так и для натуральных материалов.

Источник: Telegram-канал «Горничная».