Средством за 11 рублей убрали всю рыжину с унитаза: просто полили пятна — испарились

Не стоит тратить свои драгоценные силы, а также время на очищение унитаза.

Даже с самыми сложными наслоениями на сантехнике справится простое средство, которое вы можете приготовить дома из дешевеньких аптечных веществ.

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Берем стеклянную тару, наливаем в нее 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Перемешиваем.

Поливаем данным составом пятна на унитазе, оставляем пропитываться 20 минут. Потом смываем.

Повторяем процесс, если загрязнения на унитазе сильные. Чаще всего наслоения уходят махом.

Этот состав обойдется вам в копейки, ведь перекись продают в аптеках по цене от 11 рублей, нашатырный спирт стоит от 27 рублей.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»