Ужин из сосисок на скорую руку — попробуйте, и готовить по-другому уже не захочется

Не торопитесь отваривать сосиски. Из них можно приготовить сытный и потрясающе вкусный ужин, — у родни точно потекут слюнки от запахов.

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Понадобятся: сосиски (4 шт), картофель (300 г), вода (2,5 л), лук репчатый (150 г), томатная паста (300 г), морковь (150 г) и зелень по вкусу.

Сосиски обжарьте, добавьте к ним нарезанные лук и морковь, и томатную пасту следом.

Отварите картофель до полуготовности, после чего добавьте в кастрюлю сосиски с зажаркой. Варите на медленном огне примерно 10 минут, а как время истечет — украсьте блюдо зеленью.

Обязательно попробуйте, и готовить сосиски по-другому уже не захочется.

По материалам портала «Городовой».