Самый простой способ избавиться от вредителей на капусте: никакой химии, а так эффективно

Избавиться от всех видов капустных вредителей можно при помощи экологичного недорогого раствора. Опрыскайте этим составом - и от слизней, улиток, гусениц и других пожирателей посадок не останется и следа.

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Возьмите 200 граммов табачной пыли, смешайте с 4 литрами воды, доведите до кипения. Процедите.

30 граммов хозяйственного мыла натрите на терке, внесите в раствор с табаком. Дополните водой до 10 литров, внесите 20 капель пихтового масла.

Составом опрыскайте капусту (любой сорт и вид).

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».