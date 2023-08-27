Хрустящие палочки из баклажанов с чесноком и соусом: результат покорит даже приверед

Из баклажанов можно сделать потрясающе вкусную и в то же время простую по способу приготовления закуску. Любители овоща точно будут без ума от результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмите два крупных баклажана, крахмал (100 г), масло растительное (200 мл), зубчик чеснока, свежую кинзу (10 г), кисло-сладкий соус или чили (100 г) и соль.

Смешайте соус с рубленой зеленью, измельченным чесноком и уберите в холодильник.