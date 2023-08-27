Хрустящие палочки из баклажанов с чесноком и соусом: результат покорит даже приверед

Из баклажанов можно сделать потрясающе вкусную и в то же время простую по способу приготовления закуску. Любители овоща точно будут без ума от результата.
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Возьмите два крупных баклажана, крахмал (100 г), масло растительное (200 мл), зубчик чеснока, свежую кинзу (10 г), кисло-сладкий соус или чили (100 г) и соль.
Смешайте соус с рубленой зеленью, измельченным чесноком и уберите в холодильник.
Тем временем очистите баклажаны от кожуры, нарежьте полосками толщиной с мизинец, просушите их бумажными полотенцами, обсыпьте крахмалом и обжарьте на сковороде до золотистости.
Заключительным этапом посолите палочки, переложите их на блюдо и подавайте вместе с охлажденным соусом. Кулинары уверяют: это намного вкуснее картошки фри.
По материалам портала «Городовой».