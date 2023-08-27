Советские женщины знали толк в стирке: теперь тоже добавляем при запуске машинки

Хозяйки времен СССР научились вести домашнее хозяйство без дорогих чистящих средств, применяя подручные вещества.

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Например, для усиления качества стирального порошка, они бросали в стиралку ложку поваренной соли, прямо на вещи в барабан. Сейчас хозяйки активно стали тоже использовать этот советский лайфхак, и многие очень довольны.

Применение поваренной соли при стирке в разы улучшает свойства стирального порошка, пятна с солью лучше отходят от ткани, белые вещи отбеливаются, а цветные становятся только ярче.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».