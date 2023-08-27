Полстакана уксуса: рассказываем, чем спасаем огурцы в сентябре — урожай будто от новых растений

Чтобы огурчики в сентябре не прекратили плодоносить, им нужно дать калий. Он помогает им быть крепкими, устойчивыми к холодным ночам и другим негативным воздействиями, стимулирует на развитие и плодоношение.

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Экологично и просто это можно сделать при помощи древесной золы. Чтобы огурцы легко ее впитали, лучше погасить золу уксусом.

В ведро объемом не меньше десяти литров положите требуемое количество древесной золы и залейте столовым уксусом (не эссенцией). Когда зола погасится, налейте в ведро воду до самого верха и тщательно перемешайте.

Данным раствором пролейте огурцы по почве у корней.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»