От нас долго скрывали, что бритву можно точить: как в два счета сделать станок острым

Ни для кого не будет открытием тот факт, что ножи и даже ножницы можно точить и использовать много-много лет.

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При этом мало кто до сих пор догадывается, что с бритвенными станками можно поступать точно так же. Даже с одноразовыми.

Точите лезвия станков столько, сколько вашей душе угодно и используйте их годами, экономя свои средства. Нам просто об этом не говорят!

Итак, лезвия бритвенного станка нужно очистить при помощи обычной иглы, убрав застрявшие волоски. Далее возьмите рулон алюминиевой фольги и несколько десятков раз проведите по ней с станком вдоль (лезвиями). В итоге любая бритва рано или поздно станет острой вновь!

Источник: Telegram-канал «Горничная».