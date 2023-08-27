На месте черноты вздыбилась пенная шапка: убрали нагар со сковородки тем, что есть у всех на кухне

Пригоревшую пищу внутри сковороды очень просто убрать обычным порошком горчицы, который есть у каждого на кухне. А если нет, то его нужно обязательно купить.

Горчичный порошок - это отличное моющее и чистящее средство, абсолютно экологичное и недорогое.

Им можно мыть посуду вместо специальных средств, также горчица отлично справляется с загрязнениями на окнах и зеркалах, не оставляя разводов.

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Для удаления нагара насыпьте горчицу в сковороду или кастрюлю, плесните немного кипятка. Появится пышная пенная шапка. Далее оставьте на некоторое время для пропитки и с легкостью все промойте водой.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».