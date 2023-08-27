Даже самый мощный и старый жир с противня слижется этой таблеткой

Очищение противня - занятие не самое приятное. Часто пища пригорает настолько, что отодрать ее от стенок кажется просто невозможным. Обычные губки и сода мало помогают.

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Бросьте ее в противень, залейте кипятком. И дайте время настояться. Далее промойте металлической губкой, все с легкостью отойдет.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».