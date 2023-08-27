Жаль поздно узнали: всю жизнь поливали орхидею неправильно — в горшке чахнет

Орхидея иногда прекращает радовать цветоводов своим цветением. А все потому, что многие люди не подозревают, что они ухаживают за растением неправильно.

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Запомните, никогда нельзя поливать орхидею температурой ниже 38 градусов. 38-40 градусов, - вот идеальная температура воды для полива данного цветка.

Кроме того, орхидею нужно проливать в отдельном кашпо. Поставьте горшок с цветком в кашпо и налейте до шейки в него воды.

Оставьте на 1 час, чтобы растение хорошо напиталось влагой. Потом это кашпо уберите и поставьте горшок с орхидеей уже в сухое кашпо. Только так ей будет достаточно влаги.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».