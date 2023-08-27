Дали огурцам в сентябре эту таблетку — заплодоносили как в середине лета: проверенный метод

В конце августа и в сентябре огурцам уже непросто. Они испытывают на себе влияние холодных ночей, а почва под ними частенько уже истощена. Не удивительно, что культура перестает радовать огородников урожаем.

Однако не стоит ставить крест на огурцах, их можно простимулировать к возрождению и плодоношению подкормкой с янтарной кислотой. Она продается в любой аптеке, стоит дешево.

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Янтарная кислота служит источником энергии для растений и входит в состав растительной клетки. Огурцы очень ярко отзываются на подкормку янтарной кислотой.

Разведите 1 грамм кислоты в 10 литрах воды для полива. И опрыскайте этим составом огурцы.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».