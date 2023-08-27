Надоела тля — поверили народному методу: нарвали на поляне и прогнали вредителей подчистую

Тля довольно быстро приспосабливается к инсектицидам, которыми огородники пытаются вытравить ее с посадок.
К тому же далеко не все жалуют химию на своих участках. Однако есть действенный народный метод с чистотелом, который уже долгие годы хорошо себя показывает в садах против тли и других вредителей. Это растение ядовито, поэтому работайте в перчатках.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Срезаем три средних куста чистотела, заливаем 5 литрами воды и настаиваем 3 часа под крышкой.
Цедим и переливаем в опрыскиватель и обрабатываем растения, которые поразили вредители.
Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».