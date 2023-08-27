Как горчица поможет привести в порядок сковороду – попробуйте этот метод очистки посуды

Если казалось, что сковороду будет бесполезно отмыть от загрязнений, вы ошибались.

Многолетний черный нагар возможно смыть. Главное – использовать горчицу. Не нужно даже сложных растворов, которые долго готовить.

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Достаточно поставить на плиту сковороду, добавить немного сухой горчицы и далее оставить на огне эту посуду. Через некоторое время можно будет растереть горчицу по грязи. Проблемные места снова начнут сверкать. Об этом рассказали в ussurmedia.ru.