Нагар на днище сковородки был в 1 см: слез полностью под действием вещества — полили и все!

Это, пожалуй, один из самых простых способов избавиться от черного нагара на днищах сковородок.

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Вам не нужно будет прилагать никаких усилий для удаления сложного налета, который мог копиться годами на посуде.

Просто позволим хитрому веществу повоздействовать на нагар, и он с легкостью слезет со сковороды.

А вещество это - жидкость для очищения канализационных труб. Обязательно берите средство, в котором содержится гидроксид натрия.

Нальем в неметаллическое ведро 1 литр воды и 500 миллилитров жидкости для труб, перемешаем.

Далее погрузим в раствор проблемную сковороду, подождем, пока нагар размокнет. Достанем и удалим металлической щеткой остатки наслоений. Потом хорошо промоем, чтобы вышла вся химия.

Источник: atvmedia.ru